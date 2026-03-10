Français
الأخبار

إجراءات جديدة لفائدة التونسيين بالخارج: تسهيلات للحصول على خدمات إدارية دون شروط جبائية

أعلنت وزارة المالية التونسية عن إصدار مذكرة عامة تتعلق بشرح أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2026، والتي تنص على اعتماد إجراءات مبسطة لفائدة التونسيين غير المقيمين في تونس قصد تمكينهم من الانتفاع بعدد من الخدمات الإدارية.

خدمات إدارية معنية بالإجراء

ووفق ما ورد في المذكرة، تشمل هذه التسهيلات عدة خدمات إدارية منصوص عليها في الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، من بينها:

  • تسليم رخص البناء

  • إصدار شهادات تسجيل العربات السيارة بمختلف أنواعها

  • تسجيل عقود كراء العقارات

  • تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها

  • تسجيل عمليات نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها

إعفاء من بعض الشروط الجبائية

ويقضي الإجراء الجديد بإعفاء التونسيين المقيمين بالخارج من شرط تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح بالضريبة على الدخل، أو من شرط إثبات إيداع التصاريح الجبائية لثلاث سنوات سابقة عند التقدم للحصول على الخدمات المذكورة.

كيفية إثبات صفة المقيم بالخارج

وللاستفادة من هذه التسهيلات، يتعين على المعني بالأمر إثبات صفة الإقامة خارج تونس عبر تقديم إحدى الوثائق التالية:

  • نسخة من جواز السفر

  • نسخة من بطاقة إقامة بالخارج

  • نسخة من بطاقة قنصلية

كما يمكن إثبات الإقامة بالخارج عبر شهادة تحركات حدودية تثبت التواجد خارج تونس لمدة لا تقل عن 183 يوماً، أو عبر شهادة إقامة جبائية للسنة الأخيرة.

