إجراء أول عملية قيصرية بقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بقرمبالية

إجراء أول عملية قيصرية بقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بقرمبالية

تم إجراء بنجاح أول عملية قيصرية بقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بقرمبالية، بعد افتتاحها وبداية استغلالها في إختصاص طب النساء والتوليد، ليستأنف بذلك النشاط الجراحي في خطوة هامة تعكس تطوّر الخدمات الصحية وتعزيز قدرات التكفّل بالنساء الحوامل بالجهة ودون التنقّل إلى مستشفيات أخرى، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة.

و يرجع ذلك للمجهودات المتواصلة للإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى المحلي بقرمبالية، وبالتعاون والتّنسيق مع قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري و المستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بنابل.

