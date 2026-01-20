إجراء وقائي بباجة: إيقاف الدروس في جميع المؤسسات التربوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الجهوية بـولاية باجة عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وذلك على خلفية التقلبات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الجهة، واستنادًا إلى التحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي أقرت تعليق الدروس بجميع المدارس والمعاهد ومراكز التكوين والمؤسسات التكوينية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ورياض الأطفال، ابتداءً من منتصف نهار يوم الثلاثاء 20 جانفي.

