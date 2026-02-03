إجراء وقائي بمطار توزر–نفطة: تمرين أمني في مجال الطيران المدني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات عن تنظيم تمرين أمني في مجال سلامة الطيران بـمطار توزر–نفطة الدولي، وذلك يوم الأربعاء 4 فيفري 2026 من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 صباحًا.

ويأتي هذا التمرين في إطار الاختبارات الدورية المقرّرة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني، ويهدف إلى تقييم مدى جاهزية المصالح والهياكل المتدخلة بالمطار وقدرتها على التنسيق والتدخل في حالات الطوارئ.

وأوضح الديوان أن هذا التمرين يندرج ضمن تعزيز منظومة السلامة الجوية وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة. كما أشار إلى إمكانية ظهور سحابة من الدخان بمحيط مدرج الطائرات خلال فترة التمرين، دون أن يشكل ذلك أي خطر حقيقي.

