الأخبار

إجلاء السكان من عدّة مباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات

أفادت قناة BFMTV التلفزيونية بأنه يجري إخلاء العديد من المؤسسات في باريس، بما في ذلك معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) و ناطحة سحاب مونبارناس، بسبب تهديدات من مجهولين بتفجيرات.

و قالت القناة التلفزيونية : “تجري عمليات إخلاء لعدد من المؤسسات في باريس… وقد حدث ذلك بعد تلقي بلاغ في حوالي الساعة السادسة مساء حول احتمال وجود عبوات ناسفة في عدة أماكن بالعاصمة الفرنسية”.

و ذكرت قناة BFMTV أن عمليات الإخلاء تجري على سبيل المثال، في معهد الدراسات السياسية و في برج مونبارناس.

و بحسب صحيفة لو فيغارو، تلقت السلطات عدة رسائل تهديد بتفجير مواقع مختلفة في باريس.

و تم إرسال فرق مزودة بكلاب بوليسية إلى تلك المواقع التي تم تحديدها. إلا أن برج إيفل رفض الإخلاء، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

