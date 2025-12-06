إجلاء طبيّ ناجح لمواطن تونسي من كندا في حالة غيبوبة

أعلنت قنصلية تونس بكندا، أنّه تمت أمس عملية إجلاء طبّي بنجاح لمواطن تونسي تعرض منذ أكثر من شهر لجلطة دماغية، (في حالة غيبوبة)، خلال زيارته لابنته المقيمة بكندا.
و أضافت القنصلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنّ المعني بالأمر، وصل إلى تونس في ظروف طيّبة و حالته مستقرة.
و دعت البعثة القنصلية، كافة الجالية التونسية المقيمة بكندا أو الزائرة إليها، إلى إيلاء الأهمية للتأمين خلال السفر و الإقامة بكندا، نظرا لغلاء تكلفة العلاج.
