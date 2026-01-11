إحباط أغرب محاولة تهريب مخدرات في مصر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت الشرطة النسائية و الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب نحو كيلو غرام من مخدر الآيس بطريقة غير تقليدية ومخادعة، ابتكرتها سيدة عربية مشهورة.

و ضبطت أجهزة أمن مطار القاهرة الدولي كمية المخدر خلال محاولة تهريبها على يد أستاذة تجميل تعمل في إحدى الجامعات العربية الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان، وتتمتع بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها مئات الآلاف، باستخدام أطراف صناعية حساسة.

و كشفت التحريات الأولية أن المتهمة التي كانت بصدد إنهاء إجراءات السفر استغلت طرفا صناعيا حساسا في منطقة حساسة بجسدها لإخفاء المخدرات بعناية فائقة، مع تمويه احترافي داخل الملابس، في محاولة للتملص من أجهزة التفتيش المتطورة و كاميرات المراقبة.

و أشارت التحقيقات إلى أن يقظة عناصر الشرطة النسائية وخبرتهن في عمليات التفتيش الدقيقة أدت إلى الاشتباه فيها، ثم كشف المخدرات بالكامل و ضبطها.

و أشارت المصادر الأمنية إلى أن الطريقة المستخدمة جاءت على غرار ما اشتهرت به بعض الحالات السابقة الشهيرة مثل قضية البلوغر سارة خليفة، مما يعكس محاولات مهربي المخدرات تطوير أساليب الإخفاء باستمرار للتهرب من الإجراءات الأمنية المشددة.

و أمرت نيابة النزهة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحريز المضبوطات، و جارٍ استكمال التحقيق للكشف عن أي شبكات متورطة أو دوافع التهريب.

و يعد مخدر الآيس أو مخدر “الكريستال ميث” من أخطر المواد المخدرة المنشطة، ويتميز بتأثيره الشديد و السريع على الجهاز العصبي، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لعمليات التهريب عبر المطارات.

و تشهد منافذ مصر الجوية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، تشديدا أمنيا مستمرا لمواجهة محاولات التهريب بوسائل غير تقليدية، خاصة مع تزايد استخدام الأطراف الصناعية و الأجهزة الطبية كوسيلة تهريب.

