إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته

استشهد عون الأمن، الذي أُصيب خلال العملية الإرهابية في فريانة من ولاية القصرين، مُتأثّرًا بإصابته.

و تمكّنت الوحدات الأمنية صباح اليوم السبت 3 جانفي 2026، في إطار عمل أمني إستباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير “صديق العبيدي”، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة الڨصرين.

و قد علمت تونس الرقمية أنه تم القبض على عنصر إرهابي ثالث مساءا.

