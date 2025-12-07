Français
الأخبار

إحباط محاولة إنقلاب في البينين

أعلن وزير الداخلية في بنين، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة أحبطت محاولة الانقلاب التي قام بها مجموعة من الجنود الذين سيطروا على التلفزيون الوطني و أعلنوا من خلاله إقالة الرئيس.

و قال وزير داخلية بنين الحسن سيدو، في بيان اليوم الأحد، إن القوات المسلحة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أحبطت محاولة انقلاب.

و تؤكد تصريحات وزير الداخلية ما ذكره وزير الخارجية في بنين من أن جنود الجيش و الحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع.

و قال وزير الخارجية أوليشيجون أدجادي باكاري لرويترز “هناك محاولة لكن الوضع تحت السيطرة.. إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، و نحن نسيطر على الوضع”، بحسب ما ذكرت رويترز.

و أضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي و أن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.

و كانت مجموعة من الجنود ظهرت في وقت سابق، اليوم الأحد، على التلفزيون الرسمي في بنين، معلنة حل الحكومة، هو الأحدث في سلسلة من الانقلابات المماثلة في غرب إفريقيا.

و أعلن العسكريون في بنين باكرا صباح الأحد عبر التلفزيون العام “إقالة” الرئيس باتريس تالون و إلغاء جميع مؤسسات الدولة، لكن أوساط الأخير أكدت لوكالة فرانس برس أنه بأمان و أن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

و أعلن العسكريون الذي عرفوا عن أنفسهم باسم “اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس” أن مجموعتهم “اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر 2025 و تداولت و قررت إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية”.

