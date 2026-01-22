Français
Anglais
العربية
الأخبار

إحباط محاولة نهب موقع أثري قرب كركوان: وزارة الشؤون الثقافية تدعو إلى اليقظة وحماية التراث

إحباط محاولة نهب موقع أثري قرب كركوان: وزارة الشؤون الثقافية تدعو إلى اليقظة وحماية التراث

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن إحباط محاولة تسلّل إلى موقع أثري بمنطقة واد القصب القريبة من كركوان من ولاية نابل، وذلك بعد تداول معلومات على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة الاستيلاء على لُقى أثرية من المكان.

وأوضحت الوزارة أنّ أعوان المعهد الوطني للتراث تفطّنوا إلى هذا التجاوز في الوقت المناسب، بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بالجهة، حيث تم اتخاذ التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية الموقع ومنع أي اعتداء على مكوّناته الأثرية.

وفي هذا السياق، شدّدت وزارة الشؤون الثقافية على أهمية التحلّي بروح المواطنة واليقظة الجماعية، داعية جميع المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تصرّف مشبوه أو تجاوز قد يهدّد التراث الوطني، باعتباره رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا لا يقدَّر بثمن ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

360
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
339
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
334
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
325
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
304
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
285
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
281
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
278
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
275
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى