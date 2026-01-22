إحباط محاولة نهب موقع أثري قرب كركوان: وزارة الشؤون الثقافية تدعو إلى اليقظة وحماية التراث

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن إحباط محاولة تسلّل إلى موقع أثري بمنطقة واد القصب القريبة من كركوان من ولاية نابل، وذلك بعد تداول معلومات على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة الاستيلاء على لُقى أثرية من المكان.

وأوضحت الوزارة أنّ أعوان المعهد الوطني للتراث تفطّنوا إلى هذا التجاوز في الوقت المناسب، بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني بالجهة، حيث تم اتخاذ التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية الموقع ومنع أي اعتداء على مكوّناته الأثرية.

وفي هذا السياق، شدّدت وزارة الشؤون الثقافية على أهمية التحلّي بروح المواطنة واليقظة الجماعية، داعية جميع المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي تصرّف مشبوه أو تجاوز قد يهدّد التراث الوطني، باعتباره رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا لا يقدَّر بثمن ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

