إحياءً لذكرى ضحايا هجوم 2015: السفير الياباني يزور المتحف الوطني بباردو ويؤكد التزام بلاده بالسلام

في إطار إحياء ذكرى ضحايا الهجوم المأساوي الذي جدّ سنة 2015، أدّى سفير اليابان بتونس سايتو جون، يوم 14 جانفي، زيارة إلى المتحف الوطني بباردو, وفق بيان نشرته السفارة صفحتها الرسمية.

وكان السفير مرفوقًا بالسيد نزار بن سليمان، مدير المتحف، حيث اطّلع على ثراء المجموعات المعروضة، ولا سيما الفسيفساء المزخرفة التي تعكس عمق الحضارة المتوسطية وتنوّعها، معربًا عن إعجابه الكبير بالقيمة الفنية والتاريخية لهذا التراث.

