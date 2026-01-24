إخلاء مدرسة التريبونال بالعاصمة من متساكنيها و إسناد أربع عائلات مساكن اجتماعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلمت مساء أمس الجمعة، أربع عائلات تقطن بمدرسة التريبونال بالعاصمة، مساكن اجتماعية تابعة لبلدية تونس، بعد أن تم اخلاء المدرسة المتداعية للسقوط، خاصة بعد الأمطار الأخيرة، من متساكنيها.

و أوضحت بلدية تونس في بلاغ لها، أن ثلاثة مساكن تقع بدائرة المدينة، في حين يقع المسكن الرابع بدائرة جبل الجلود بالعاصمة، مشيرة الى أنه سيتم منح العائلات المتبقية مساكن اجتماعية في القريب العاجل.

يذكر أن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أكد خلال زيارته الثلاثاء الفارط (21 جانفي الجاري) إلى مقر الديوان الوطني للحماية المدنية، بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة التي ألحقت أضرارا مادية بعدد من المناطق، أن الأولوية المطلقة هي إنقاذ الأرواح، مشددا على أن كل ما هو متوفر للدولة يجب أن يكون على ذمة عمليات الإنقاذ، بما في ذلك وزارات التجهيز و الفلاحة و الحماية المدنية و السلطات الجهوية إلى جانب القوات المسلحة العسكرية.

كما أبرز رئيس الدولة، ضرورة التدخل قبل حدوث فواجع جراء الجدران المتداعية للسقوط، مؤكدا أنه بصدد المتابعة الآنية و الحينية للأوضاع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



