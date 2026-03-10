Français
إدارة ترمب طلبت من إسرائيل عدم شن مزيد من الضربات على منشآت الطاقة في إيران

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف عن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، ولا سيما المنشآت النفطية، بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس نقلًا عن ثلاثة مصادر متطابقة.

ووفقًا للوسيلة الإعلامية الأمريكية، وجّهت إدارة دونالد ترامب إلى إسرائيل طلبًا واضحًا يدعو إلى تجنب شنّ ضربات جديدة على هذا القطاع الحساس.

وقالت واشنطن إنها تستند في هذا الموقف إلى ثلاثة مبررات، من دون أن يتم الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة.

ونقل أكسيوس أيضًا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرسائل الأمريكية نُقلت إلى أعلى المستويات السياسية، وكذلك إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وأبلغت إدارة ترامب إسرائيل أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية سيكون خطأً استراتيجيًا جسيمًا، معتبرة أن مثل هذا الخيار قد ينقلب على الأهداف المرجوة منه.

وبحسب إدارة ترامب، فإن ضرب قطاع الطاقة من شأنه أن يضرّ خصوصًا بالرأي العام الإيراني المعارض للنظام، كما قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي خطير، مع ارتفاع خطر تنفيذ إيران ردودًا واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة في دول الخليج.

وبذلك، يبدو أن دونالد ترامب يفضّل مقاربة مختلفة، تقوم على احتمال التعاون مستقبلًا مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب، ضمن منطق مماثل لذلك الذي كان قد اعتمده مع فنزويلا.

 

