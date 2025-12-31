Français
إدراج المترشحين للحج المسجلين بقائمات الانتظار في القائمات النهائية

إدراج المترشحين للحج المسجلين بقائمات الانتظار في القائمات النهائية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، بأنها ستشرع بداية من يوم الجمعة 2 جانفي 2026، في إدراج جميع المترشحين للحج الذين هم حاليا في قائمات الانتظار، بالقائمات النهائية للحجيج لموسم 1447هـ/2026م، لتعويض من تخلف عن خلاص معاليم الحج في الآجال المحددة.

وأضافت الوزارة أن عملية إدراج هؤلاء المترشحين للحج، ستتم حسب شرط الأقدمية والشغورات المتوفرة، وسيتم إبلاغهم عبر إرساليات قصيرة.

ودعت المترشحين المعنيين، الى خلاص معاليم الحج بمكاتب البريد التونسي، واتمام اجراءات السفر بمقر شركة الخدمات الوطنية والاقامات، وذلك بداية من يوم 6 جانفي 2026 وإلى غاية 20 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن كل متخلف عن اتمام هذه الاجراءات يعتبر منسحبا وسيتم تعويضه.

ونشرت الوزارة الرقم الأخضر التالي : 80101863 لمزيد الاستفسار.

