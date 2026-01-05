Français
إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ

إستنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي،استقالة كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات في توقيت وصفته بـ”الحساس”، معتبرة هذا الانسحاب “هروباً مكشوفا من المعركة” وتخلياً عن واجب القيادة في ظل التحضير للإضراب العام.

وجددت الجامعة في بيان صادر عنها بتاريخ 3 جانفي 2026 تمسكها بـ”خيار النضال الجماعي وبقرارات الهياكل النقابية الشرعية، ورفضها لسياسة تفتيت وحدة الصف النقابي”.

ودعت الجامعة، المكتب التنفيذي للاتحاد إلى تحمل مسؤولياته التاريخية عبر التعجيل بإصدار برقية الإضراب العام لإنجاح ما وصفته “معركة مركزية” للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين.

يذكر أن الامين العام للمنظمة الشغيلة كان قد قدم رسميا مطلب الاستقالة يوم 23 ديسمبر 2025 في انتظار ان يتم الاستماع اليه من قبل المكتب التنفيذي لمعرفة أسباب هذه الاستقالة في أجل لا يتجاوز 15 يوما طبقا لما يظبطه النظام الداخلي لاتحاد الشغل وفق ما اكده لنا في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية” البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للشغل ببنزرت.

 

