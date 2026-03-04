Français
Anglais
العربية
الأخبار

إرتفاع أسعار النّفط بنسبة 3%

إرتفاع أسعار النّفط بنسبة 3%

ارتفعت أسعار النّفط بنسبة 3%، اليوم الأربعاء، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط، لكن وتيرة المكاسب تباطأت مقارنة بالجلستين السابقتين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب بأن البحرية الأمريكية قد تبدأ في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:59 ‌بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 2.67 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 84.07 دولار للبرميل، بعد أن سجل عند التسوية أمس الثلاثاء أعلى مستوى منذ جانفي 2025. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 دولار أو 3 بالمئة إلى ​76.8 دولار، بعد أن سجل أمس أعلى مستوى تسوية منذ جوان. وارتفع الخامان بنحو خمسة ​بالمئة أو أكثر في الجلستين السابقتين.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في شركة ⁠أواندا “لا يزال الصراع الأمريكي الإيراني هو المحرك الرئيسي لأسعار النفط على المدى القريب”. وأضاف “في هذه المرحلة، لا ​يمكن لأي عامل أن يخفف أو يعكس الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار خام غرب تكساس الوسيط إلا مؤشرات ​واضحة على التهدئة، وهذه المؤشرات غير متوفرة حاليا”. وشنت القوات الإسرائيلية والأمريكية هجمات على أهداف في أنحاء إيران، مما دفعها إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة تنتج أقل بقليل من ثلث إنتاج النفط العالمي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

965
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

354
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
339
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
319
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
314
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
283
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
273
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]
260
الأخبار

كأس ملك إسبانيا : هانزي فليك يكشف عن حظوظ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد
256
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
252
أخر الأخبار

سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى