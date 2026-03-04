إرتفاع أسعار النّفط بنسبة 3%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفعت أسعار النّفط بنسبة 3%، اليوم الأربعاء، إذ أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط، لكن وتيرة المكاسب تباطأت مقارنة بالجلستين السابقتين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب بأن البحرية الأمريكية قد تبدأ في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 06:59 ‌بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 2.67 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 84.07 دولار للبرميل، بعد أن سجل عند التسوية أمس الثلاثاء أعلى مستوى منذ جانفي 2025. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 دولار أو 3 بالمئة إلى ​76.8 دولار، بعد أن سجل أمس أعلى مستوى تسوية منذ جوان. وارتفع الخامان بنحو خمسة ​بالمئة أو أكثر في الجلستين السابقتين.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في شركة ⁠أواندا “لا يزال الصراع الأمريكي الإيراني هو المحرك الرئيسي لأسعار النفط على المدى القريب”. وأضاف “في هذه المرحلة، لا ​يمكن لأي عامل أن يخفف أو يعكس الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار خام غرب تكساس الوسيط إلا مؤشرات ​واضحة على التهدئة، وهذه المؤشرات غير متوفرة حاليا”. وشنت القوات الإسرائيلية والأمريكية هجمات على أهداف في أنحاء إيران، مما دفعها إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة تنتج أقل بقليل من ثلث إنتاج النفط العالمي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



