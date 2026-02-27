Français
إرتفاع صادرات التمور التونسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025

أعلن المرصد الوطني للفلاحة أن صادرات التمور خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025 شهدت زيادة للكميات المصدرة بنسبة %5,1 مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2025/2024)، حيث بلغت 77 ألف طن، %85,7 منها “دقلة النور”.

تم كذلك تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة %4,4 إذ قدرت بـ 500,6 مليون دينار %94,8 منها متأتية من صادرات “دقلة النور”.

بلغ معدل السعر المسجل خلال شهر جانفي 2026 نحو 6,50 د/كغ، مسجلا انخفاضا خفيفا بنسبة %0,7 مقارنة بشهر جانفي 2025، في حين بلغ سعر صنف “دقلة النور” حوالي 7,21 د/كغ مسجلا ارتفاعا بـ %7,1.

فيما يخص صادرات التمور البيولوجية فقد بلغ حجمها 3718,9 طن بقيمة تقارب 38,2 مليون دينار، حيث تم تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة %27,3 مقابل زيادة للعائدات بنسبة %36,9 مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.

