إرتفاع صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الأربعة الأشهر الأولى من موسم 2026/2025

شهدت صادرات زيت الزيتون خلال الأربعة الأشهر الأولى من موسم 2026/2025 ارتفاعا للكميات المصدرة (%49,6) مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2025/2024)، حيث بلغت 184,3 ألف طن منها 88,8 سايب و11,5% معلب.

سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة %33,8 إذ قدرت ب 2263,0 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 84,5% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 15,5% فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب.

فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة %4,0 خلال شهر فيفري 2026 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.

فيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي، فقد بلغ حجمها 22,3 ألف طن بقيمة تقارب 297,7 مليون دينار خلال الأربعة الأشهر الأولى من موسم 2026/2025.

