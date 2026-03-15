إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين

أفادت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، بأنه سيتم بداية من يوم غد الاثنين 16 مارس، إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس، والحمامات حمام الأنف تونس، تدريجيا، وذلك إثر الاقتناءات الجديدة من الحافلات.

و كانت الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، قد تسلمت يوم 25 فيفري الماضي، 27 حافلة مزدوجة، خصّصت منها 8 حافلات لولاية زغوان و19 حافلة لولاية نابل.

و تأتي هذه الاقتناءات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز أسطولها والارتقاء بجودة خدماتها بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمساهمة في تحسين منظومة النقل العمومي.

