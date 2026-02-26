Français
الأخبار

إسبانيا تستحوذ على أكثر من 30% : هذه أبرز أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي

يستحوذ السوق الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) على الحصة الأكبر من حجم صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 55,4%، تليه أمريكا الشمالية (21,1%)، ثم آسيا (12,1%)، فإفريقيا بنسبة لا تتجاوز 7,5%.

وتُعدّ إسبانيا أول بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي بحصة 30,9% من الكميات المصدّرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، تليها إيطاليا (18,9%) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (16,8%).

وتُمثّل الأسواق الثلاثة الأولى (إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية) ما مجموعه 66,6% من إجمالي الصادرات.

كما تمثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، مجتمعة، 54,4% من الأحجام (أي أكثر من النصف)، بما يؤكد التوجه ذي الأولوية نحو السوق الأوروبي.

أما أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) فتستحوذ على 19,8% من الصادرات، مدفوعة أساسًا بالولايات المتحدة الأمريكية (16,8%).

وبكميات غير قليلة، تستورد مصر والسعودية وتركيا ما نسبته 16,5%، بما يعكس حضورًا لافتًا في فضاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/الشرق الأدنى.

ترتيب الوجهات

  • إسبانيا: 30,9% (السوق الأول، قرابة ثلث الأحجام)
  • إيطاليا: 18,9%
  • الولايات المتحدة الأمريكية: 16,8%
  • مصر: 6,9%
  • السعودية: 5,5%
  • تركيا: 4,1%
  • كندا: 3,0%
  • فرنسا: 2,4%
  • البرتغال: 2,2%
