إسبانيا تستحوذ على أكثر من 30% : هذه أبرز أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي

يستحوذ السوق الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) على الحصة الأكبر من حجم صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 55,4%، تليه أمريكا الشمالية (21,1%)، ثم آسيا (12,1%)، فإفريقيا بنسبة لا تتجاوز 7,5%.
وتُعدّ إسبانيا أول بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي بحصة 30,9% من الكميات المصدّرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، تليها إيطاليا (18,9%) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (16,8%).
وتُمثّل الأسواق الثلاثة الأولى (إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية) ما مجموعه 66,6% من إجمالي الصادرات.
كما تمثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، مجتمعة، 54,4% من الأحجام (أي أكثر من النصف)، بما يؤكد التوجه ذي الأولوية نحو السوق الأوروبي.
أما أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) فتستحوذ على 19,8% من الصادرات، مدفوعة أساسًا بالولايات المتحدة الأمريكية (16,8%).
وبكميات غير قليلة، تستورد مصر والسعودية وتركيا ما نسبته 16,5%، بما يعكس حضورًا لافتًا في فضاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/الشرق الأدنى.
ترتيب الوجهات
- إسبانيا: 30,9% (السوق الأول، قرابة ثلث الأحجام)
- إيطاليا: 18,9%
- الولايات المتحدة الأمريكية: 16,8%
- مصر: 6,9%
- السعودية: 5,5%
- تركيا: 4,1%
- كندا: 3,0%
- فرنسا: 2,4%
- البرتغال: 2,2%
