الأخبار

إسبانيا تصادر طنين من المخدرات مخبأة بشحنة فواكه

تمكنت خدمة مراقبة الجمارك فى إسبانيا من مصادرة أكثر من 2000 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء ألخثيرة، داخل حاوية تحتوي على أناناس قادم من كوستاريكا.

و تعود هذه العملية إلى أسلوب يُعرف باسم الخطاف الأعمى و لم تُسجل أي توقيفات حتى الآن.

و ذكرت صحيفة أوروبا سير أن المصادرة حدثت أثناء تفتيش سفينة الحاويات CMA CGM Better Ways، التي تحمل علم مالطا، في مسار تجاري بين أمريكا و أوروبا.

و كانت الحاوية المليئة بالأناناس بجانب حاويتين أخريين تم فحصهما و لم يُكتشف فيهما أي شيء غير قانوني و مع ذلك لم تعلن السلطات عن أي اعتقالات مرتبطة بهذه المصادرة.

و تشير التحقيقات إلى أن أسلوب الخطاف الأعمى يتمثل في إدخال المخدرات داخل حاويات البضائع القانونية، دون علم المشغل اللوجستي.

و عند الوصول إلى الوجهة، يقوم المهربون بفتح الختم الرسمي، و سحب المخدرات، و استبدالها بختم مزيف لإخفاء أي دليل على التلاعب.

يُعتبر ميناء ألخثيرة أحد أهم مداخل الفواكه الأمريكية إلى أوروبا، و يجذب شبكات التهريب نظرًا لحجم البضائع الكبير.

هذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها الفواكه كغطاء لتهريب المخدرات ، حيث شهد الميناء في 2024 مصادرة رقمية قياسية بلغت 13 طنًا من الكوكايين بين الموز.

و تأتي هذه الحادثة في سياق أكبر، إذ أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية لعام 2024 أن مصادرات الكوكايين في إسبانيا ارتفعت إلى 123 طنًا في 2024، في حين شهدت مصادرات الحشيش انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.

بعيدًا عن العملية الأمنية نفسها، يوضح هذا المثال، وفقا للصحيفة ، كيف يعتمد تهريب المخدرات على سلاسل توريد معقدة تشمل الحاويات و الختم الرسمي و العاملين بالموانئ و تدفقات التجارة ، مما يجعل من الصعب على السلطات السيطرة الكاملة.

و يؤكد الخبراء أن النقاش حول سياسات مكافحة المخدرات يجب أن يشمل الاقتصاد الأسود و أثره و ليس الاكتفاء بعدد الأطنان المصادرة.

