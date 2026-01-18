Français
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو

إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو

أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قدّمت 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في حلف شمال الأطلنطي “الناتو”.

و أوضحت شبكة “يورونيوز” الإخبارية اليوم أن “البرامج تشمل كل شيء من المركبات القتالية إلى أقمار الرادار الصناعية، مع استمرار الخلاف حول النسبة المئوية المطلوبة من الناتج المحلي الإجمالي”، لافتة إلى أن “الاجتماع الثنائي مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش في مدريد، و المعروف باسم “الخطوة الثالثة”، وضع القدرات العسكرية الإسبانية.

و أضافت “ستقدم وزارة الدفاع لممثلي الناتو في نهاية جانفي الجاري هدف رئيس الأركان بشأن القدرات و زيادة القوات و البرامج التسعة والسبعين قيد التطوير حالياً”.

و تغطي هذه البرامج “أنظمة البر و البحرية و الفضاء و الفضاء الإلكتروني و المعلومات و تشمل 31 خطة تحديث خاصة، تتراوح بين المركبات القتالية المجنزرة و تحديث فرقاطات إف-100 و أنظمة الحرب الإلكترونية و المروحيات متعددة المهام، حسب “يورونيوز”.

