إسبانيا تواجه تشيلي وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

يستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب تشيلي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة و كندا والمكسيك.

و كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفة ماركا، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفق بشكل شبه رسمي على إقامة المباراة الودية أمام منتخب تشيلي يوم الاثنين 8 جوان ، على ملعب كواوتيموك في المكسيك، بعد موافقة الجانب التشيلي عقب تقديم عرض مالي قوي.

و أضافت الصحيفة أن منتخب إسبانيا سيخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق منافسات المونديال، حيث تُقام المباراة الودية الأولى يوم الخميس 4 جوان أمام منتخب منخفض التصنيف، وسط مفاوضات جارية مع منتخب الصين الذي يخطط لخوض عدة مباريات ودية في أوروبا خلال نفس الأسبوع.

و يهدف الجهاز الفني للمنتخب الإسباني من خلال هذه المواجهات الودية إلى تجهيز اللاعبين فنيًا و بدنيًا و اختبار أكبر عدد ممكن من العناصر، قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

