Français
Anglais
العربية
الأخبار

إسرائيل تدعو لإخلاء جنوب اللّيطاني في لبنان

إسرائيل تدعو لإخلاء جنوب اللّيطاني في لبنان

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان البلدات والقرى الواقعة جنوب نهر اللّيطاني في لبنان إلى التّوجه فورا إلى المناطق الواقعة شمال النهر، وذلك عقب شنّه 4 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حين ارتفع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على مجمع سكني بمدينة بعلبك إلى 6 قتلى و15 جريحا.

وقال الجيش في بيان باللّغة العربية على منصة إكس “إنّ أنشطة حزب الله (..) تُجبر الجيش على العمل ضدّه بالقوة. الجيش لا ينوي إلحاق الأذى بكم. حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا (…) أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف”.

وأصابت الغارات الإسرائيلية مبنى في حارة حريك وآخر في منطقة الحدث وثالثا في حي جاموس ورابعا في حي الليلكي، وتصاعد الدخان من المباني المستهدفة، دون ورود معلومات فورية عن سقوط ضحايا. وجاءت الغارات بعد 3 إنذارات بالإخلاء الفوري أصدرها الجيش الإسرائيلي تمهيدا لاستهداف 3 من هذه المباني، التي ادعى أنها بنى تحتية لحزب الله. ولم يصدر إنذار إخلاء قبل قصف المبنى الواقع في حي جاموس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

975
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

365
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
347
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
328
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
323
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
294
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
280
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]
269
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
266
أخر الأخبار

وجبة السحور: خطأ شائع في رمضان قد يضاعف عطشك وتعبك [فيديو]
257
أخر الأخبار

سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى