إسرائيل تدعو لإخلاء جنوب اللّيطاني في لبنان

دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان البلدات والقرى الواقعة جنوب نهر اللّيطاني في لبنان إلى التّوجه فورا إلى المناطق الواقعة شمال النهر، وذلك عقب شنّه 4 غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حين ارتفع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على مجمع سكني بمدينة بعلبك إلى 6 قتلى و15 جريحا.

وقال الجيش في بيان باللّغة العربية على منصة إكس “إنّ أنشطة حزب الله (..) تُجبر الجيش على العمل ضدّه بالقوة. الجيش لا ينوي إلحاق الأذى بكم. حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا (…) أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف”.

وأصابت الغارات الإسرائيلية مبنى في حارة حريك وآخر في منطقة الحدث وثالثا في حي جاموس ورابعا في حي الليلكي، وتصاعد الدخان من المباني المستهدفة، دون ورود معلومات فورية عن سقوط ضحايا. وجاءت الغارات بعد 3 إنذارات بالإخلاء الفوري أصدرها الجيش الإسرائيلي تمهيدا لاستهداف 3 من هذه المباني، التي ادعى أنها بنى تحتية لحزب الله. ولم يصدر إنذار إخلاء قبل قصف المبنى الواقع في حي جاموس.

