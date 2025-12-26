Français
إسرائيل تعترف بأرض الصومال ومصر وتركيا تدينان القرار

أعلنت إسرائيل، يوم الجمعة، اعترافها بأرض الصومال، الجمهورية المعلنة من جانب واحد، باعتبارها «دولة مستقلة ذات سيادة»، في خطوة وُصفت بأنها اعتراف «متبادل».

وحتى اليوم، لم تحظَ هذه الجمهورية، التي انفصلت عن الصومال قبل نحو 35 عامًا، باعتراف أي دولة في العالم.

ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال هذه الخطوة، في ترسيخ موطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الإفريقي، على مقربة من المتمردين الحوثيين في اليمن، حلفاء إيران والأعداء المعلنين للدولة العبرية. بل إن بعض التسريبات تتحدث عن مشروع لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في أرض الصومال.

ويُعد هذا السيناريو أحد الطروحات التي جرى تداولها خلال السنوات الأخيرة، في وقت تحدث فيه مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون علنًا عن قطاع غزة «مُفرغ» كليًا أو جزئيًا من سكانه.

وبعد أن كانت كل من الصومال وتركيا وجيبوتي قد أدانت سابقًا هذه الخطوة، انضمت مصر بدورها إلى الدول التي تندد باعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وكانت أرض الصومال قد أعلنت استقلالها من جانب واحد سنة 1991، عقب سقوط النظام العسكري للرئيس الأسبق سياد بري. ومنذ ذلك الحين، تعمل الإقليم بحكم ذاتي فعلي، مع عملتها الخاصة وجيشها وقوات شرطتها، وتتميّز بدرجة من الاستقرار النسبي مقارنة بالصومال.

