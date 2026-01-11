Français
Anglais
العربية
الأخبار

إسرائيل في حالة تأهّب قصوى بسبب هجوم أمريكي مرتقب على إيران

إسرائيل في حالة تأهّب قصوى بسبب هجوم أمريكي مرتقب على إيران

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد، أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبًا لتدخل أمريكي محتمل لدعم حركة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران.

و أوضحت الصحيفة أن هذا التأهب يأتي بعدما أبلغ رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، البرلمان بأن إيران حذرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم أمريكي سيدفع طهران إلى الرد على إسرائيل و القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة باعتبارها “أهدافًا مشروعة”.

و أعلنت مصادر أمريكية اليوم أن الرئيس ترامب يدرس خيارات عسكرية ردًا على الاضطرابات في إيران ، حيث استمرت الاحتجاجات هناك رغم تهديدات الحكومة بتوسيع نطاق حملة القمع ضد أوسع المظاهرات في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

كما أعلن ترامب، أمس عن “استعداد الولايات المتحدة لمساعدة الشعب الإيراني”، وذلك دون توضيح طبيعة هذه المساعدة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

419
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

403
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]
303
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
280
الأخبار

ترامب يعلن خبراً صادماً للاتحاد الأوروبي لماكرون لبوتين و للعالم: لن يوقفه أحد…
263
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
257
الأخبار

المغرب – الكاميرون : استبعاد حكم جزائري في اللحظات الأخيرة… و الرباط تُعكّر احتفالها و تُسيء إلى كرة القدم الإفريقية
255
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
250
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
247
أخر الأخبار

خلافة بودربالة على رأس البرلمان: عصام شوشان يكشف حقيقة الأسماء المُتداولة (فيديو)
240
أخر الأخبار

والي صفاقس : لابد من إعادة الحركية في مطار صفاقس طينة الدولي [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى