إسرائيل و ألمانيا توقعان اتفاقية لتوسيع نطاق نظام الدفاع الجوي “آرو”

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل وألمانيا وقعتا عقدا بقيمة حوالي 3.1 مليار دولار لتوسيع نظام الدفاع الجوي والصاروخي “آرو-3” الذي تصنعه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.

و كانت ألمانيا قد اشترت نظام “آرو” لأول مرة في عام 2023. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: “يبلغ إجمالي الاتفاقيتين حوالي 6.7 مليار دولار، ما يمثل أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل”.

و أصبحت ألمانيا في ديسمبر أول دولة أوروبية تنشر نظام الدفاع الجوي “آرو”، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

و يستخدم هذا النظام، الذي طورته شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، كطبقة عليا من الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع نظام القبة الحديدية، الذي يتصدى للتهديدات قصيرة المدى.

