Français
Anglais
العربية
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا

تحصّل لاعب المنتخب الوطني التونسي إسماعيل الغربي على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا، التي دارت في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

و جاء تتويج الغربي بعد أدائه المميّز طيلة أطوار اللقاء، حيث كان العنصر الأبرز في صفوف نسور قرطاج و نجح في تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في الدقيقة 43 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء.

و يُعد هذا التتويج تأكيدًا على القيمة الفنية للاعب إسماعيل الغربي و دوره المحوري في تشكيلة المنتخب التونسي، في انتظار بقية مشوار نسور قرطاج في المسابقة القارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

895
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

412
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
391
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
362
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
342
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
335
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
300
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
294
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
289
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
287
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى