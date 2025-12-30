إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحصّل لاعب المنتخب الوطني التونسي إسماعيل الغربي على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا، التي دارت في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

و جاء تتويج الغربي بعد أدائه المميّز طيلة أطوار اللقاء، حيث كان العنصر الأبرز في صفوف نسور قرطاج و نجح في تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في الدقيقة 43 من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء.

و يُعد هذا التتويج تأكيدًا على القيمة الفنية للاعب إسماعيل الغربي و دوره المحوري في تشكيلة المنتخب التونسي، في انتظار بقية مشوار نسور قرطاج في المسابقة القارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



