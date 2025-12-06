Français
إسماعيل الغربي يغادر بعثة المنتخب التونسي و يلتحق بنادي أوغسبورغ قبل مواجهة قطر

من المنتظر أن يغادر إسماعيل الغربي، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للالتحاق بناديه الألماني أوغسبورغ، وذلك بطلب من مدربه الجديد الذي أكد ضرورة انضمام اللاعب إلى التحضيرات الجارية مع الفريق.

و بمغادرته، سيغيب الغربي رسميًا عن مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره القطري، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في إطار منافسات كأس العرب.

و يُعد غياب الغربي خسارة فنية للمنتخب، خاصة في ظل حاجة الفريق لكل عناصره خلال هذه المرحلة المهمة من المسابقة

