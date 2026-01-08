إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صدر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ اليوم 8 جانفي عن رئاسة الجمهورية، أمر عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 7 جانفي، يقضي بإسناد الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة، إلى الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد مروان قادري.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم السبت 3 جانفي الحالي، عن استشهاد عون الأمن مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين خلال عملية أمنية استباقية نفذتها الوحدات الأمنية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية الڨصرين.

