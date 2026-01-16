Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن لجنة التراخيص والموافقات بالهيئة التونسية للاستثمار انعقدت صباح اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، في أولى جلساتها لسنة 2026، وذلك في إطار مواصلة دعم الاستثمار وتسريع نسق إنجاز المشاريع.

وقد تم خلال هذه الجلسة إسناد الموافقة المسبقة لتجديد وتوسعة مشروع إيواء سياحي بمدينة طبرقة، بكلفة استثمارية تُقدّر بـ 118,2 مليون دينار، بما يعزّز الجاذبية السياحية والتنمية الجهوية.

وقد تم أيضاً النظر في 9 مطالب متعلّقة بتغيير صبغة أراضٍ فلاحية، طبقًا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022.

وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار من خلال هذه الاجتماعات التزامها المتواصل بتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



