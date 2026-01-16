Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

إسناد الموافقة المسبقة لتجديد وتوسعة مشروع إيواء سياحي بمدينة طبرقة

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن  لجنة التراخيص والموافقات بالهيئة التونسية للاستثمار انعقدت صباح اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، في أولى جلساتها لسنة 2026، وذلك في إطار مواصلة دعم الاستثمار وتسريع نسق إنجاز المشاريع.

وقد تم خلال هذه الجلسة  إسناد الموافقة المسبقة لتجديد وتوسعة مشروع إيواء سياحي بمدينة طبرقة، بكلفة استثمارية تُقدّر بـ 118,2 مليون دينار، بما يعزّز الجاذبية السياحية والتنمية الجهوية.

وقد تم أيضاً  النظر في 9 مطالب متعلّقة بتغيير صبغة أراضٍ فلاحية، طبقًا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022.

وأكدت الهيئة التونسية للاستثمار من خلال هذه الاجتماعات التزامها المتواصل بتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

399
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
377
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
319
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
317
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
311
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
308
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
305
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
299
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
274
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى