Français
Anglais
العربية
الأخبار

إسناد 117 قرضا لبناء “المواجل” و تبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه

إسناد 117 قرضا لبناء “المواجل” و تبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه

كشفت وزارة التجهيز والإسكان، في ردها على سؤال كتابي للنائب نورة الشيراك، عن وجود “إقبال كبير” من المواطنين للانتفاع بآلية تمويل “المواجل” لتجميع مياه الأمطار بالعقارات السكنية، حيث تم إلى حدود موفى 2025 إسناد 117 قرضا بكلفة بلغت 1.995.775,800 د .

و أفادت الوزارة، في جوابها الذي نشره مجلس نواب الشعب بموقعه الرسمي، بأن مصالحها الجهوية صادقت على 302 ملفات بكلفة جملية تبلغ .031.681,9646 دينارا، ووافق بنك الإسكان على 134 ملف قرض بقيمة 525.396,300. 2 دينار.

و تصدرت ولاية تطاوين قائمة الولايات الأكثر إقبالا بـ 110 مطالب، تليها ولاية مدنين بـ 36 مطلبا، وولاية المهدية بـ 24 مطلبا، في حين بلغ عدد المطالب بولاية نابل إلى حدود 1 مارس 2026 نحو 32 مطلبا، تم قبول 25 منها بعد المعاينات الميدانية.

و بخصوص تبسيط الإجراءات، أكدت الوزارة، وفق المعطيات المنشورة، أنه تم منذ ماي 2025 الاستغناء عن الملف التقني الذي كان يمثل عبءا على المواطن عند تقديم المطلب، واعتماد الجذاذة الفنية البديلة حيث يتولى ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز تعميرها مباشرة أثناء المعاينة الميدانية المجانية، مما يقلص الآجال الإدارية ويوفر كلفة الدراسات التقنية على المنتفعين.

و في ما يتعلق بمقترح اشتراط احداث المواجل بالعقارات السكنية انطلاقا من مساحة معينة، بينت الوزارة أنه سبق أن تمت مناقشة هذا المقترح في مناسبات سابقة مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية. وكان الإجماع على عدم اكساب هذا التوجه الصيغة الإجبارية حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد تفاقم ظاهرة البناء دون رخصة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

399
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي أمينًا عامًا جديدًا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفًا للطبوبي

378
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ارتفاع أسعار الأسمدة يهدد بالفعل تكلفة الغذاء
362
الأخبار

النائبة سيرين مرابط توجّه سؤالًا شفاهيًا إلى وزير الشباب و الرياضة حول وضعية الرياضات الفردية و أبطال النخبة
324
أخر الأخبار

بقلم عماد الدرويش – الجزائر تتربع على عرش الغاز العالمي
318
أخر الأخبار

وصول 19 حافلة مزدوجة جديدة لتعزيز أسطول النقل العمومي بالقصرين (فيديو)
318
اقتصاد وأعمال

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة
304
الأخبار

توقيع اتفاق بين قطر وأوكرانيا بشأن اعتراض الصواريخ و الطائرات المسيّرة
300
أخر الأخبار

ترامب يُهين محمد بن سلمان: خلف القسوة رسالة سياسية
290
الأخبار

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية ضد الجاماييك في نهائي ملحق كأس العالم 2026
288
أخر الأخبار

الاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي ومكتبه الجديد يتسلمون المهام

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى