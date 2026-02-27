Français
إشادة فرنسية بجودة وتنوع المنتوجات التونسية في معرض باريس للفلاحة

حظي الجناح التونسي في الصالون الدولي للفلاحة ، المنتظم بباريس من 21 فيفري إلى 1 مارس 2026، بزيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وخلال جولته، نوّه الوزير الفرنسي بجودة المنتجات الفلاحية التونسية المعروضة، مشيدًا بتنوعها وغنى سلاسلها الإنتاجية، ومبرزًا ما تتمتع به من مقومات قادرة على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وتندرج مشاركة تونس في هذا الحدث الدولي بدعم من سفارة تونس بفرنسا، حيث استقطب الجناح التونسي عددًا من الشخصيات الفرنسية والمهنيين في القطاع الفلاحي، إضافة إلى جمهور واسع مهتم باكتشاف خصوصيات المنتوج التونسي.

ويبرز الجناح الوطني عدة قطاعات فلاحية متميزة، تعكس كفاءة المنتجين التونسيين وقدرتهم على الاستجابة للمعايير العالمية، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون والشراكة بين تونس وفرنسا في المجال الفلاحي.

