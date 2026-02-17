إشعار إلى التونسيين المقيمين بالإمارات: تعديل توقيت عمل السفارة بمناسبة شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلمت سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي أفراد الجالية الراجعين لها بالنظر في الدائرة القنصلية (أبو ظبي، العين، المنطقة الغربية) بأن توقيت العمل بالقسم القنصلي خلال شهر رمضان سيكون على النحو التالي:

من يوم الإثنين إلى يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (9:00 – 13:30)

يوم الجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (9:00 – 13:00)

ودعت السفارة المواطنين إلى أخذ هذه المواعيد بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم وإجراءاتهم الإدارية.

