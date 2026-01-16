إشعار إلى التونسيين بمدينة ريمس وضواحيها: يوم قنصلي لتقريب الخدمات 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت القنصلية العامة لتونس بباريس عن تنظيم يوم قنصلي بمدينة ريمس (Reims) لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بهذه المدينة والمناطق المجاورة، وذلك يوم الأحد 01 فيفري 2026.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) إلى الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وذلك بالعنوان التالي: 73 Rue Alexandre Henrot, 51100 Reims

ويأتي تنظيم هذا الموعد في إطار تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية التونسية وتسهيل إنجاز معاملاتهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية بباريس.

الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال اليوم القنصلي:

قبول مطالب جوازات السفر

قبول مطالب التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية

قبول مطالب إدراج الولادات والزواج

التعريف بالإمضاء

قبول مطالب الحصول على بطاقة عدد 3

ودعت القنصلية كافة المواطنين المعنيين إلى الاطلاع مسبقًا على قائمة الوثائق المطلوبة لكل خدمة، وذلك عبر الموقع الرسمي: www.econsulat.tn

