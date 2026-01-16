Français
Anglais
العربية
الأخبار

إشعار إلى التونسيين بمدينة ريمس وضواحيها: يوم قنصلي لتقريب الخدمات 

إشعار إلى التونسيين بمدينة ريمس وضواحيها: يوم قنصلي لتقريب الخدمات 

أعلنت القنصلية العامة لتونس بباريس عن تنظيم يوم قنصلي بمدينة ريمس (Reims) لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بهذه المدينة والمناطق المجاورة، وذلك يوم الأحد 01 فيفري 2026.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) إلى الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وذلك بالعنوان التالي: 73 Rue Alexandre Henrot, 51100 Reims

ويأتي تنظيم هذا الموعد في إطار تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية التونسية وتسهيل إنجاز معاملاتهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية بباريس.

الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال اليوم القنصلي:

  • قبول مطالب جوازات السفر

  • قبول مطالب التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية

  • قبول مطالب إدراج الولادات والزواج

  • التعريف بالإمضاء

  • قبول مطالب الحصول على بطاقة عدد 3

ودعت القنصلية كافة المواطنين المعنيين إلى الاطلاع مسبقًا على قائمة الوثائق المطلوبة لكل خدمة، وذلك عبر الموقع الرسمي: www.econsulat.tn

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

561
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

403
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
360
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
354
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
337
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
327
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
288
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
286
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
285
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
284
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى