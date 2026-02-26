إشعار إلى التونسيين في ليل وضواحيها: تعليق عدد من الخدمات القنصلية يوم 27 فيفري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الوكالة القنصلية التونسية بليل أنّ المشرف على الوكالة سيتحوّل إلى باريس يوم الجمعة 27 فيفري 2026، وهو ما سيترتب عنه تعذّر تقديم عدد من الخدمات القنصلية خلال ذلك اليوم.

وأوضحت الوكالة أنّ الخدمات المعنية بالتعليق تشمل:

التعريف بالإمضاء على التوكيلات والعقود وشهادات بيع السيارات؛

تسليم شهادة العرف في مادة الزواج وشهادة تطابق الهوية؛

إصدار الشهادات والإفادات ذات الصبغة الإدارية.

ودعت الوكالة القنصلية أفراد الجالية التونسية إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم.

