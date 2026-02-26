Français
إشعار إلى التونسيين في ليل وضواحيها: تعليق عدد من الخدمات القنصلية يوم 27 فيفري

أعلنت الوكالة القنصلية التونسية بليل أنّ المشرف على الوكالة سيتحوّل إلى باريس يوم الجمعة 27 فيفري 2026، وهو ما سيترتب عنه تعذّر تقديم عدد من الخدمات القنصلية خلال ذلك اليوم.

وأوضحت الوكالة أنّ الخدمات المعنية بالتعليق تشمل:

  • التعريف بالإمضاء على التوكيلات والعقود وشهادات بيع السيارات؛

  • تسليم شهادة العرف في مادة الزواج وشهادة تطابق الهوية؛

  • إصدار الشهادات والإفادات ذات الصبغة الإدارية.

ودعت الوكالة القنصلية أفراد الجالية التونسية إلى أخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار عند برمجة مواعيدهم.

