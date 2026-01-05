إشعار للراغبين في العمل بالخارج: ورشات تدريبية لدعم فرص التشغيل الدولي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن تنظيم ورشات تكوينية موجّهة للراغبين في العمل خارج البلاد، وذلك في إطار دعم الكفاءات التونسية وتعزيز جاهزيتها للاندماج في سوق الشغل الدولي.

ومن المنتظر أن تُنظَّم هذه الورشات أيام 13 و27 جانفي و4 فيفري 2026، حضورياً وعن بُعد، بهدف تمكين المشاركين من إتقان إجراءات الترشح للعمل بالخارج، خاصة ما يتعلّق بكيفية التسجيل على موقع الوكالة وإعداد سيرة ذاتية مهنية وفق المعايير المعتمدة دولياً.

وأوضحت الوكالة أنّ عدد المقاعد محدود، وسيتم اعتماد مبدأ الأسبقية حسب تاريخ وساعة تسجيل الاستمارات الإلكترونية، على أن يقع لاحقاً إعلام المقبولين للمشاركة في الورشات الحضورية أو عن بُعد.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوكالة الرامية إلى تحسين فرص تشغيل التونسيين بالخارج وتسهيل النفاذ إلى فرص عمل دولية عبر مسار منظم ومؤطّر.

