إشعار هام للتونسيين المقيمين في هنغاريا وسلوفاكيا

أعلمت سفارة الجمهورية التونسية ببودابست المواطنين المقيمين بكلّ من هنغاريا وسلوفاكيا بإرساء آلية جديدة تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى الخدمات الإدارية عن بُعد، وذلك في إطار مواصلة تحديث وتطوير الخدمات القنصلية.

وأوضحت السفارة أنه أصبح بالإمكان طلب عدد من وثائق الحالة المدنية عبر منصة الخدمات الإدارية بالخارج، دون الحاجة إلى التنقل بصفة حضورية في كل مرة.

الوثائق المعنية:

مضمون ولادة

مضمون وفاة

مضمون زواج

شهادة في صلوحية رخصة السياقة التونسية

كما أكدت السفارة أن الراغبين في إنجاز هذه الإجراءات يمكنهم، في حال رغبوا في ذلك، التوجه مباشرة إلى المصلحة القنصلية بالسفارة لإيداع مطالبهم بصفة حضورية.

