الأخبار

إصابات بالجملة في صفوف الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي

تحدث الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي المصري، عن الإصابات التي تعرض لها خماسي الفريق أشرف بن شرقي و محمود تريزيغيه و محمد شريف و ياسر إبراهيم وياسين مرعي، خلال مباراة الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

و قال أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عبر الصفحة الرسمية للنادي، إن أشرف بن شرقي يعاني من آلام أسفل عضلة الفخذ، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة و سنرسل التقرير لمنتخب المغرب و سيخضع لأشعة للاطمئنان عليه.

و أوضح أن محمد شريف، تعرض لكدمة في عظمة الحوض من الجزء الجانبي و الأمور جيدة بالنسبة له، فيما تعرض تريزيغيه للإصابة في الرأس بالآلة الحادة، ولكن الحالة جيدة و تعاملنا بشكل سريع معه داخل الملعب.

و أشار طبيب الأهلي إلى أن ياسين مرعي تعرض لكدمة في مشط القدم خلال أحداث المباراة.

و أضاف الطبيب ان ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بسيطة في عينه قبل نهاية المباراة ولا تدعو للقلق.

تعليقات

