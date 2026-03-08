Français
إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صاروخاً إيرانياً كان يحمل رأساً يحوي أكثر من 16 قنبلة انشطارية، انشطَر لعدة رؤوس حربية في سماء “تل أبيب”.

و ارتفع عدد المصابين إثر سقوط شظايا الصاروخ الذي أصاب موقعاً في أنحاء “تل أبيب”، إلى 16.

و دوّت انفجارات قوية في “تل أبيب” والمركز بعد القصف، بالتوازي مع دويّ صفارات الإنذار في القدس وفي الشمال على الحدود مع لبنان، وفي “دوفيف” و”برعام” خشية تسلل طائرات مسيّرة.

بدوره، أعلن التلفزيون الإيراني أن الموجة الأخيرة تضمنت صواريخ “خيبر” من الوزن الثقيل، كما أفاد بأن القوات المسلحة أطلقت موجة جديدة من الصواريخ بعد دقائق قليلة من الموجة السابقة.

و كانت مصادر قد أفادت لوكالة “فارس” اليوم، أن حرس الثورة، “سيزيد حجم عملياته بالطائرات المسيرة بنسبة تصل إلى 20%، وعملياته بالصواريخ الاستراتيجية بنسبة 100%، في إطار مواجهة وحشية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والبيت الأبيض”.

و في سياق إعلانه عن إطلاق الموجة الـ28 من عملية “الوعد الصادق 4″، استخدم الحرس صواريخ من الجيل الجديد، في إطار الهجمات المتواصلة على أهداف إسرائيلية وأخرى مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.

