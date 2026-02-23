Français
الأخبار

إصابة خطيرة لنجم ميلان الإيطالي

تعرض الإنقليزي روبن لوفتوس‑تشيك، لاعب وسط نادي إيه سي ميلان، لإصابة بالغة خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه ضد بارما، وذلك في أحداث لم تتجاوز الدقيقة العاشرة من المباراة.

و تلقى ميلان خسارة مفاجئة أمام ضيفه بارما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

و سجل اللاعب ماريانو ترويلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح فريق بارما الفوز على حساب ميلان الذي عجز عن هز شباك منافسه طوال مجريات اللقاء.

و بهذا الفوز، ارتفع رصيد بارما إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند 54 نقطة في المركز الثاني.

بدأ لوفتوس‑تشيك المباراة أساسياً، لكنه تعرض لاصطدام عنيف مع كورفي حارس مرمى بارما، أثناء محاولة الدفاع عن الكرة داخل منطقة الجزاء.

و أدى الاصطدام إلى سقوط اللاعب على الأرض وهو يكاد يفقد وعيه، مما استدعى تدخّل الطاقم الطبي فوراً لتثبيته على نقالة ونقله خارج الملعب.

في الدقيقة الثامنة، وبعد عرضية نفذها ساليمايكرز من الجهة اليسرى، انطلق لوفتوس‑تشيك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاكه بأحد مدافعي بارما، ليصطدم وجهاً لوجه بالحارس كورفي، ما تسبب في إصابة مؤلمة للوسط الإنقليزي، خصوصًا في منطقة الفك و الأسنان.

وتلقّى اللاعب الإسعافات الأولية على أرض الملعب، و تمّ استدعاء فرق الطوارئ و حاملة النقالات لضمان سلامته.

وفقًا لشبكة DAZN ، نُقل لوفتوس‑تشيك إلى المستشفى لإجراء فحوصات دقيقة، حيث أظهرت التقارير الأولية أنه أصيب بكسر في الأسنان و ضربة قوية في الفك.

رغم قوة الاصطدام، ظل اللاعب واعيًا طوال الوقت أثناء التعامل مع الطاقم الطبي ، فيما قرّر مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري إشراك أردون جاشاري بدلاً منه لاستكمال المباراة.

