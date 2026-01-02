Français
Anglais
العربية
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب

أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الصحفي محمد بوغلاب، مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به، وفق ما أكده المحامي حمادي الزعفراني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

و كانت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أقرت يوم 10 جويلية 2025 حكما بالسجن لمدة سنتين في حق بوغلاب، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة جامعية، بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

و كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم 54، قبل أن تقرر الدائرة الجنائيّة بذات المحكمة يوم 20 فيفري 2025 الإفراج عن بوغلاب، وابقائه على ذمة القضية في حالة سراح.

و وفق الفصل 24 من المرسوم 54 “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

و يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

و تضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

438
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

331
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
305
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
267
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
234
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس إلى السبت
227
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
226
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى