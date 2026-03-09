إطلاق آلية إفريقية جديدة لتمويل البنية التحتية وتعزيز السيادة المالية للقارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن قادة الدول والحكومات الأفريقية عن إطلاق آلية تمويل البنية التحتية الإفريقية وهي منصة تنسيق جديدة تقودها إفريقيا وتهدف إلى تسريع إعداد وتمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية على مستوى القارة.

تم الإعلان عن هذه المبادرة بأديس أبابا خلال الحوار الرئاسي الثالث رفيع المستوى لتحالف المؤسسات المالية متعددة الأطراف الإفريقية (AAMFI)، الذي انعقد على هامش القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.

وقد تم إنشاء هذه الآلية في إطار اتفاق تعاون بين وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية وتحالف المؤسسات المالية الإفريقية، بهدف توفير آلية تنسيق منظمة تقودها إفريقيا لتسريع إعداد المشاريع الكبرى، خاصة مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود.

وأكد المسؤولون الأفارقة أن القارة تمتلك احتياطات مالية محلية تتجاوز 2500 مليار دولار ، غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية توجيه هذه الموارد بشكل استراتيجي نحو مشاريع البنية التحتية والتصنيع وخلق فرص العمل .

ومن المنتظر أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تعزيز البنية المالية الإفريقية ودعم تنفيذ أجندة 2063 إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

