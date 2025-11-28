إطلاق الميثاق المتوسطي: تونس تؤكّد تمسّكها بسيادتها وتدعو إلى شراكة تقوم على الاحترام المتبادل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp





احتفلت دول ضفتي المتوسط والدول الأوروبية، اليوم الجمعة، باليوم المتوسطي وبالإعلان الرسمي عن الميثاق المتوسطي الجديد، وهو حدث وصفته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، في تصريح من برشلونة، بأنه “انطلاقة لمسار استراتيجي جديد يعتبر البحر الأبيض المتوسط فضاءً مشتركًا للسلام والازدهار”.

وأوضحت سويكا أن مسار برشلونة يسعى إلى بناء شراكة أورومتوسطية شاملة ترتكز على تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي، إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية والإنسانية بما يخدم مستقبل المنطقة ككل.

وأضافت أن الدول المشاركة تتطلع إلى “منهج جديد ورؤية مبتكرة” تخلق قيمة مضافة حقيقية لشعوب المنطقة واقتصاداتها، مؤكدة أن الميثاق المتوسطي سيكون الإطار المرجعي لهذه المرحلة الجديدة من التعاون.

من جهتها، جددت تونس على لسان مؤسساتها الرسمية تمسكها بسيادتها الوطنية الكاملة. وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية، على أن “تونس دولة ذات سيادة ولن تتردد في التعبير عن مواقفها بكل وضوح”، مؤكدا أن السيادة الوطنية ليست موضوعًا قابلًا للتفاوض.

كما دعت تونس إلى أن يكون الميثاق الجديد إطارًا استراتيجيًا طويل المدى يهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، مع مراعاة الخصوصيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لدول جنوب المتوسط، بما يضمن شراكة واقعية ومتكافئة تقوم على الاحترام المتبادل.

المصدر: وات

