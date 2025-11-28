Français
Anglais
العربية
الأخبار

إطلاق الميثاق المتوسطي: تونس تؤكّد تمسّكها بسيادتها وتدعو إلى شراكة تقوم على الاحترام المتبادل

إطلاق الميثاق المتوسطي: تونس تؤكّد تمسّكها بسيادتها وتدعو إلى شراكة تقوم على الاحترام المتبادل

 


احتفلت دول ضفتي المتوسط والدول الأوروبية، اليوم الجمعة، باليوم المتوسطي وبالإعلان الرسمي عن الميثاق المتوسطي الجديد، وهو حدث وصفته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، في تصريح من برشلونة، بأنه “انطلاقة لمسار استراتيجي جديد يعتبر البحر الأبيض المتوسط فضاءً مشتركًا للسلام والازدهار”.

وأوضحت سويكا أن مسار برشلونة يسعى إلى بناء شراكة أورومتوسطية شاملة ترتكز على تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي، إلى جانب دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية والإنسانية بما يخدم مستقبل المنطقة ككل.

وأضافت أن الدول المشاركة تتطلع إلى “منهج جديد ورؤية مبتكرة” تخلق قيمة مضافة حقيقية لشعوب المنطقة واقتصاداتها، مؤكدة أن الميثاق المتوسطي سيكون الإطار المرجعي لهذه المرحلة الجديدة من التعاون.

من جهتها، جددت تونس على لسان مؤسساتها الرسمية تمسكها بسيادتها الوطنية الكاملة. وقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية، على أن “تونس دولة ذات سيادة ولن تتردد في التعبير عن مواقفها بكل وضوح”، مؤكدا أن السيادة الوطنية ليست موضوعًا قابلًا للتفاوض.

كما دعت تونس إلى أن يكون الميثاق الجديد إطارًا استراتيجيًا طويل المدى يهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، مع مراعاة الخصوصيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لدول جنوب المتوسط، بما يضمن شراكة واقعية ومتكافئة تقوم على الاحترام المتبادل.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

689
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

434
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
402
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
372
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
326
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
323
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
306
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
283
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
281
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
281
الأخبار

الأطباء الشبان يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى