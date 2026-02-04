إطلاق النسخة التونسية من المؤلّف العالمي «B2B BRAND MANAGEMENT»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُفقٌ جديد للمؤسسات التونسية لتثمين علاماتها التجارية في سوق الأعمال والشراكة بين المؤسسات B2B

الحلم يتحقق أخيرًا! : تونس ستحظى بنسختها الخاصة من الكتاب المرجع في التسويق الحديث لكل من “فيليب كوتلر” و”فالدمار بفورتش” (Philip Kotler et Waldemar Pfoertsch) بعنوان «B2B BRAND MANAGEMENT» (“إدارة العلامة التجارية في قطاع الأعمال”)، وبذلك تُتاح للمؤسسات التونسية فرصة ثمينة لتدوين نجاحاتها في هذا المُؤلَّف ذي الصّيت العالمي، مُؤلَّف يفتح آفاقاً جديدة نحو عالم فن إدارة العلامات التجارية والشراكة بين المؤسسات” (B2B) .

ستكون تونس ضمن الحلقة المصغرة ل 50 دولة (أو ما يزيد بقليل) حول العالم التي تمتلك نسختها الخاصة من هذه الدراسة العميقة حول أهمية “البراندينج” (بناء العلامة التجارية) في القطاع المهني. يستعرض الكتاب كيفية الاستلهام من قصص نجاح كبرى الشركات التي حققت تموقُعاً قوياً في السوق بفضل استراتيجيات علامة تجارية فعالة.

وبعيداً عن مجرد الإدراج في كتاب، يطرح هذا المؤلف نفسه كأداة فعالة لصناع القرار ورؤساء المؤسسات، لمساعدتهم على استكشاف كيف تؤثر العلامة التجارية بقوة على أداء ونشاط المؤسسة، خاصة في سياق يفرض التميز عن المنافسين وكسب وفاء الحرفاء.

الاستثمار الأول للمسيرين في عام 2026

تُظهر دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “ماكينزي آند كومباني” (Past forward: The modern rethinking of marketing’s core | McKinsey) أن بناء العلامة التجارية وإدارتها يمثلان الاستثمار الأول لقادة الأعمال لعام 2026. فهو التزام حقيقي بأداء المؤسسة ومنتجاتها، ووعد يغذي كافة الأنشطة التنظيمية والتعاون مع الشركاء.

النسخة الجديدة من الكتاب، التي تمر حالياً بمراحلها النهائية، ستكون جاهزة وسيتم إطلاقها رسمياً خلال موكب رسمي يوم 26 مارس القادم بتونس العاصمة، بحضور وسائل الإعلام، والفاعلين الاقتصاديين، والجامعيين، وضيوف شرف من بينهم الدكتور فالدمار بفورتش، المؤلف المشارك للكتاب والخبير الدولي في التسويق والتجارة الدولية.

يخصص الكتاب أكثر من 6 دراسات حالة لنجاحات شركات تونسية تنشط في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، المالية، السيارات، الخشب والأثاث، والبيع الهرمي (MLM).

إدراج المؤسسات التونسية في الكتاب

لقد فسح مؤلفا الكتاب “كوتلر” و”بفورتش” من خلال هذه النسخة التونسية المجال أمام المؤسسات الاقتصادية المحلية للترشّح وتدوين علامتها التجارية، رسالتها، رؤيتها وتجربتها على صفحات هذا المؤلف، لتحقق خطوة عملاقة تحلم بها كل مؤسسة وهي تحويل علامتها التجارية إلى مرجع عالمي، بحسب تعبير الخبير التونسي في التسويق، والمدير المؤسس لمركز المرافقة “Business Success” السيد وليد القلال، (وهو المفوض من قبل المؤلفين لتمثيل الكتاب والإشراف على إصداره في تونس).

يقول الخبير وليد القلال: “ إن مجرّد ذكر اسم المؤسسة في هذا الكتاب يتيح لها تعزيز مصداقيتها لدى أكثر من 100 ألف مهني يستخدمون هذا المرجع حول العالم، والتموقع الريادي في قطاعها وإدارة فرص تجارية مستدامة ومثمرة“.

بعد طبعة أولى صدرت في 2006 وركزت على خصوصية الأسواق الصناعية، تأتي الطبعة الثانية من “B2B MANAGEMENT” لتحديث هذه المفاهيم، مدمجة التحولات الكبرى في المجال الرقمي، والعولمة، والمكانة الاستراتيجية للعلامة التجارية في قرارات المسيرين.

تطورات تركز على الأداء والرقمي

يتضمن الكتاب تطورات رئيسية تتعلق بالعلامة التجارية القائمة على الأداء، والتسويق التحولي، والذكاء الاصطناعي في استراتيجية العلامة التجارية B2B.

أما على الصعيد الاقتصادي الكلّي Sur le plan macro-économique، تكمن أهمية إطلاق نسخة تونسية في إتاحة فرصة فريدة لدمج التطورات العالمية في مجال “البراندينج” داخل النسيج الصناعي والاقتصادي الوطني، وتكييفها مع السياق المحلي الثقافي والتجاري، مع تقديم نماذج ورؤى قابلة للتطبيق تستفيد منها المؤسسات كما يستفيد منها الطلبة والدارسون على حد سواء.

