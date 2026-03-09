Français
إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة D17

إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة D17

أعلن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، أحمد عز الدين، الإثنين 9 مارس 2026، عن الانطلاق الرسمي لخدمة شحن الشارات الآلية الخاصة بالشركة عبر تطبيقة دي 17.

و أوضح عز الدين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار أولى مراحل اتفاقية التعاون الممضاة بين شركة تونس للطرقات السيارة والبريد التونسي منذ ديسمبر 2025، ويترجم توجه المؤسسة نحو رقمنة خدماتها تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية و تيسير معاملات المواطنين.

و أفاد بأنّ الدراسات، التّي أُنجزت سابقا أثبتت فاعلية نظام الخلاص الآلي، إذ يتيح مرور نحو 1150 عربة في الساعة، مقابل ما لا يتجاوز 150 سيّارة في الساعة في نظام الخلاص اليدوي، مبرزا أن اعتماد هذا النظام من شأنه الإسهام في الحد من الاكتظاظ المروري، خاصة خلال فترات الذروة، على غرار الأعياد والمناسبات.

و بيّن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة أن ذروة الحركة المرورية على شبكة الطرقات السيارة تُسجل عادة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال شهر أوت 2025 عبور 115 ألف عربة يوميا، خاصة على مستوى الطريق السيارة A1 الرابطة بين تونس وبن قردان.

و أكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي، مروان بن سليمان، من جهته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن توفير خدمة شحن الشارات الآلية لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة يندرج ضمن جملة الخدمات التي يقدمها البريد التونسي عبر تطبيقة D17 المخصصة للدفع الإلكتروني، والتي تعد الأولى من نوعها في تونس، وفق قوله.

و أوضح أن الانتفاع بهذه الخدمة يقتضي من المواطنين امتلاك محفظة إلكترونية أو اقتناء أحد أنواع البطاقات البريدية المتوفرة بمكاتب البريد، مبيّنا أن عملية الشحن تتم عبر إدخال رقم البطاقة في التطبيقة وتعبئتها بالمبلغ المطلوب.

و أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيقة بلغ مليون شخص، في حين يناهز عدد المستعملين الفعليين لها 500 ألف مستخدم، مؤكدا أنها تسهم في تسهيل المعاملات المالية و الإلكترونية و تتميز بالشفافية و النجاعة.

