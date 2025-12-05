إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تدشين المنصّة الرقمية الخاصة بإسناد بطاقة الإعاقة، في إطار مسعى لتطوير الخدمات الإدارية وتسهيل النفاذ إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتعدّ هذه المبادرة تحولًا مهمًا نحو تكريس الإدماج وتعزيز استقلالية هذه الفئة في الحصول على حقوقها.

خدمات مبسّطة وإجراءات دون تنقل

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال حفل إطلاق المنصة بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، أنّ الخدمة الجديدة تمكّن طالبي بطاقة الإعاقة من:

إيداع ملفاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل،

تحميل الوثائق المطلوبة عبر المنصة بكل سهولة،

متابعة تقدّم الملف عبر “فضاء المواطن” ،

تلقي إعلام فوري بخصوص قرار الإسناد وموعد التسليم عبر الهاتف أو عبر المنصة.

وأوضح الوزير أنّ هذه الآلية ستساهم في الحدّ من العراقيل التي كانت تواجه المستفيدين، وتضمن معالجة أكثر شفافية ونجاعة للملفات.

تصنيف أدقّ لدرجات الإعاقة

وأشار إلى أنّ اعتماد المنصة الرقمية سيتيح تحديد هوية الشخص ودرجة إعاقته بدقة، بما يمكّن من:

تنظيم قاعدة بيانات وطنية محيّنة،

ضبط الامتيازات حسب نوع الإعاقة،

تحسين توجيه الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة في مختلف الجهات.

خطوة نحو إدارة اجتماعية أكثر حداثة

يمثّل إطلاق هذه المنصة نقلة مهمة ضمن سياسة رقمنة الخدمات العمومية، بما يعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم في إطار أكثر كرامة واستقلالية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



