إعادة فتح معبر رفح بين مصر والقطاع

تمّ اليوم الاثنين، بدء تشغيل محدود لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لأول مرة منذ احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني منه في ماي 2024، حسبما أعلنته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية.

وقالت القناة إن السلطات المصرية فتحت بوابة المعبر من جانبها في انتظار وصول الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة. ونقلت عن مصدر خاص لم تسمه، أنه وفقا لآلية تشغيل المعبر، فإن عدد المغادرين من مصر إلى قطاع غزة سيكون 50 شخصا وعدد المصابين القادمين من القطاع 50 شخصا خلال أول أيام تشغيله.

وكان إعلام عبري تحدث عن سماح إسرائيل بدخول 50 فلسطينيا إلى غزة، ومغادرة 150 من المرضى ومرافقيهم للعلاج بمصر، علما بأن التقديرات الرسمية بغزة تفيد بانتظار 22 ألف مريض إعادة فتح المعبر.

