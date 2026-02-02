إعادة فتح مكتب بريد قرطاج بعد تهيئته: خدمات بريدية ومالية أقرب للمواطن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار العناية بالشبكة التجارية للبريد التونسي وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، تمّ يوم الاثنين 02 فيفري 2026 إعادة فتح مكتب بريد قرطاج (CP 2016) بولاية تونس، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة تهيئته وتجديده.

وأفاد البريد التونسي أنّ المكتب جُهّز بـموزّع آلي للأوراق المالية (DAB)، وسيؤمّن مختلف الخدمات البريدية والمالية لفائدة المواطنين والمؤسسات بالمنطقة، بما يضمن سرعة المعاملات وتحسين ظروف الاستقبال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تطوير المرافق البريدية وتعزيز الخدمات العمومية القريبة من المتعاملين، بما يستجيب لحاجيات السكان ويدعم الإدماج المالي.

