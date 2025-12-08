Français
إعلام: «باراماونت» تتحدّى «نتفليكس» وتقدّم 108,4 مليار دولار لشراء «WBD»!

قدّم مجمع التلفزيون والسينما «باراماونت سكاي دانس» اليوم الإثنين عرضاً مضاداً لشراء منافسه «وارنر براذرز ديسكفري» (WBD)، بقيمة 108,4 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن اتفاق استحواذ بين WBD و«نتفليكس» التي اقترحت عرضاً بقيمة 83 مليار دولار.

وبينما اكتفت «نتفليكس» بتقديم عرض لشراء استوديو «وارنر براذرز» ومنصة الفيديو حسب الطلب «HBO Max»، تسعى «باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على كامل مجموعة WBD بما في ذلك القنوات التلفزيونية. ويبلغ عرضها 30 دولاراً للسهم الواحد، مقابل 27,50 دولاراً فقط من «نتفليكس» التي يستثني عرضها جزءاً من الأصول.

ويشير المختصون إلى أنّ الأمر يتعلق باثنتين من أكبر ثلاث منصات عالمية للفيديو المدفوع حسب الطلب (باستثناء «أمازون برايم» ذات النموذج الهجين)، بما يتجاوز 300 مليون مشترك لـ«نتفليكس» و128 مليوناً لـ«HBO Max». وهو ما أكّد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل صريح بشأن صفقة استحواذ شركة أمريكية على أخرى.

ومن خلال إعلان عرضها الجديد للعلن، تسعى «باراماونت سكاي دانس» إلى إقناع مسؤولي WBD ومساهميها، معلنة استعدادها لتمويل الصفقة بالكامل نقداً، في حين تضمّن عرض «نتفليكس» جزءاً من الدفع عبر الأسهم (حوالي 16%).

كما تخطّط «باراماونت» للحصول على تمويل بقيمة 54 مليار دولار كدين، وهو مبلغ ضخم قد يثقل الوضعية المالية للكيان الموحّد في حال نجاح العملية.

